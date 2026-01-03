Atletico Madrid comunicato a Raspadori il via libera alla Roma | raggiunta l’intesa tra i club ora la decisione passa al giocatore

L’Atlético Madrid ha ufficializzato a Giacomo Raspadori l’accordo con la Roma per il suo trasferimento. La trattativa tra i due club è stata definita, ma la decisione finale spetta ora al giocatore. Raspadori dovrà valutare se accogliere questa opportunità di mercato e confermare il suo interesse a trasferirsi nella capitale italiana. Restano da attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte del giocatore.

L'Atlético Madrid ufficializza a Raspadori l'intesa con la Roma: operazione definita, resta da capire la volontà del giocatore Nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio, l'Atlético Madrid ha comunicato a Giacomo Raspadori di aver trovato un accordo con la Roma per il suo trasferimento, definendo l'operazione come una concreta "opportunità di mercato". Roma e Atletico Madrid hanno raggiunto l'accordo sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo a 18,5 milioni.

