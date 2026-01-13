Raspadori dice no alla Roma e passa all’Atalanta per 25 milioni di euro

Giacomo Raspadori ha scelto di trasferirsi all’Atalanta, rifiutando l’offerta della Roma. Dopo aver raggiunto un accordo con il club giallorosso, l’attaccante dell’Atletico Madrid ha optato per la squadra bergamasca, che ha perfezionato il trasferimento a titolo definitivo per 25 milioni di euro. La decisione conclude una lunga trattativa, aprendo un nuovo capitolo nella carriera del calciatore.

La telenovela sul futuro dell’attaccante dell’ Atletico Madrid ha scritto la parola fine. Giacomo Raspadori dice no alla Roma, con la quale aveva trovato un accordo da tempo, e accetta la corte dell’ Atalanta che, con un vero e proprio blitz, lo ha prelevato a titolo definitivo dal club spagnolo per 25 milioni di euro. Bettati, dunque i giallorossi, ma anche il Napoli, che aveva provato a riprenderlo dopo la cessione della scorsa estate. RASPADORI DICE NO ALLA ROMA: I DETTAGLI DEL SUO TRASFERIMENTO ALL’ATALANTA I giallorossi avevano trovato l’accordo con l’Atletico Madrid sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che poteva trasformarsi in obbligo, fissato a 20 milioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Raspadori dice no alla Roma e passa all’Atalanta per 25 milioni di euro Leggi anche: Raspadori dice no alla Roma, l'attaccante va all'Atalanta Leggi anche: Atalanta-Raspadori, accordo vicino: affare da 25 milioni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Raspadori alla Roma, fonti dell'Atletico a sorpresa: È ben lontano dall'essere ceduto; Lotito duro su Raspadori: 'Mica è Maradona...'; Calciomercato Roma, ultimatum per Raspadori: oggi giornata decisiva; Calciomercato Serie A: Chiesa stuzzica il Napoli, muro Kean, su Raspadori accordo Roma-Atletico. Raspadori dice no alla Roma, l'attaccante va all'Atalanta - Il centravanti dell'Atletico Madrid alla fine ha scelto la squadra di Palladino per il suo ritorno in Italia. romatoday.it

Retroscena Roma, così tre giorni fa è stata abbandonata la pista Raspadori. Il motivo del silenzio - Non per una rottura plateale, non per uno scontro, ma per qualcosa che a Trigoria pesa quasi quanto un no: i tentennamenti ... corrieredellosport.it

Perché Raspadori ha scelto di andare all’Atalanta rifiutando la proposta della Roma e di Gasperini - L'ex attaccante del Napoli passa dall'Atletico Madrid alla corte di Palladino con la prospettiva ... fanpage.it

Raspadori dice no alla Roma, l'attaccante va all'Atalanta ift.tt/uA6QyGe x.com

Raspadori dice no! https://bit.ly/4qQ6qRZ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.