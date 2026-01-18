La Reggina sale sull' ottovolante battuta la Vibonese e vetta più vicina
La Reggina ha superato in modo perentorio (3-0) anche l’ostacolo Vibonese e vede adesso vicina la vetta della classifica nel girone I di Serie D. Allo stadio “Granillo”, gli amaranto sbloccano subito il punteggio grazie al gol di Edera, che finalizza il calibrato traversone di Di Grazia. Lo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Scattata la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-Vibonese
È aperta la prevendita dei biglietti per la partita Reggina-Vibonese, in programma domenica alle ore 14.0. I sostenitori possono acquistare i tagliandi presso i punti vendita autorizzati o online, garantendo così il proprio posto allo stadio. Si consiglia di acquistare in anticipo per evitare eventuali disagi all’ingresso.
