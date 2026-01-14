Scattata la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-Vibonese
È aperta la prevendita dei biglietti per la partita Reggina-Vibonese, in programma domenica alle ore 14.0. I sostenitori possono acquistare i tagliandi presso i punti vendita autorizzati o online, garantendo così il proprio posto allo stadio. Si consiglia di acquistare in anticipo per evitare eventuali disagi all’ingresso.
E’ attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Vibonese, in programma domenica (inizio ore 14.30) allo stadio "Oreste Granillo" e valida per la 20^ giornata del campionato di Serie D.PREZZI BIGLIETTICURVA SUD € 10 + diritti di prevendita Vivaticket;TRIBUNA. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
