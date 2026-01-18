Prosegue la mobilitazione degli agricoltori italiani contro l’accordo tra Ue e Mercosur. Dopo la manifestazione di Milano, un corteo di trattori ha attraversato Parma fino a raggiungere l’Efsa, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. La protesta si inserisce in un più ampio movimento di tutela dell’agricoltura nazionale, evidenziando le preoccupazioni sul possibile impatto di questo accordo sulle produzioni locali.

Proseguono le proteste degli agricoltori contro l’accordo Ue Mercosur. Nell’ambito di una più ampia mobilitazione nazionale a difesa dell’agricoltura italiana, dopo l’appuntamento a Milano del 9 gennaio scorso, venerdì un corteo di trattori ha sfilato anche per le vie di Parma arrivando sotto l’Efsa, sede dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Per gli agricoltori la firma dell’accordo con i Paesi del Mercosur penalizzerebbe l’agricoltura italiana, danneggiando il mercato e i consumatori italiani. "Siamo partiti da Reggio in una trentina di trattori - spiega Giorgio Bonacini, agricoltore reggiano di AgriFuturo e Coapi -, convergendo con altri provenienti da Brescia e Piemonte per manifestare contro la firma dell’accordo Mercosur. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La protesta davanti all’Efsa: "No all’accordo Mercosur"

Leggi anche: Protesta del latte versato davanti al Pirellone, i trattori contro ‘Mercosur’: “Fermate quell’accordo”

Leggi anche: A Bruxelles la protesta dei trattori contro l'accordo Mercosur

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A Milano tassisti protestano davanti al Comune, 'no ad abusivi e Ncc' - Tassisti in protesta davanti a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, per chiedere "piú controlli contro gli abusivi e contro l'invasione di Ncc che lavorano come taxi grazie alla nota ... ansa.it

#Studenti e #genitori in protesta questa mattina davanti all’Istituto #Malerba di via Duca degli Abruzzi 49, nel quartiere Picanello, a #Catania #ScuolaAlFreddo #DirittoAlloStudio #StudentiInProtesta #ScuoleSicure - facebook.com facebook

Forlì, la protesta del professor Michele Dall'Arno davanti all'ambasciata del Giappone a Roma: «Non ho più notizie dei miei figli, non mi rimane che scendere in piazza» x.com