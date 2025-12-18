A Bruxelles la protesta dei trattori contro l' accordo Mercosur

All’alba di giovedì, i trattori degli agricoltori hanno invaso le strade di Bruxelles, dando vita a una protesta decisa contro l’accordo commerciale con il Mercosur. Un gesto forte per esprimere il dissenso e difendere il settore agricolo europeo, che teme le conseguenze di questa intesa sulle produzioni locali e sull’ambiente. La manifestazione ha attirato l’attenzione, sottolineando l’importanza di ascoltare le voci di chi lavora quotidianamente la terra.

© Lapresse.it - A Bruxelles la protesta dei trattori contro l'accordo Mercosur Giovedì all'alba gli agricoltori in protesta hanno portato i loro trattori a Bruxelles per protestare contro l'accordo commerciale con il blocco del Mercosur. Si prevedeva che circa 10.000 agricoltori avrebbero manifestato nei pressi del Consiglio europeo, dove i leader dell'UE si riuniranno per un vertice. L'accordo di libero scambio previsto tra l'UE e i cinque paesi attivi del Mercosur – Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Bolivia – eliminerebbe progressivamente i dazi su quasi tutti i beni scambiati tra i due blocchi nei prossimi 15 anni. L'accordo è in fase di negoziazione da 25 anni e, una volta ratificato, coprirebbe un mercato di 780 milioni di persone e un quarto del prodotto interno lordo mondiale.

Trattori e agricoltori in marcia verso il quartiere europeo di Bruxelles - Protesta organizzata da oltre 40 organizzazioni europee contro il prossimo bilancio europeo, la Politica agricola comune e l'accordo con il blocco sudamericano del Mercosur (ANSA) ... ansa.it

A Bruxelles la protesta dei trattori contro l'accordo Mercosur - (LaPresse) Giovedì all'alba gli agricoltori in protesta hanno portato i loro trattori a Bruxelles per protestare contro l'accordo commerciale con ... stream24.ilsole24ore.com

Meloni non ha fretta sul Mercosur: “Garanzie o non firmiamo” Il Brasile alza la voce: "Ora o mai più". Oggi Coldiretti protesta a Bruxelles... - facebook.com facebook

Coldiretti Catania sullo stato dell' #agricoltura in #Sicilia: pronta la protesta a #Bruxelles. Tra i problemi siccità, infrastrutture e tensioni politiche. L'intervista a cura di Daniele D'Alessandro x.com

