Protesta del latte versato davanti al Pirellone i trattori contro ‘Mercosur’ | Fermate quell’accordo

Una protesta degli agricoltori si è svolta davanti al Pirellone, con il latte versato come segno di disappunto. La mobilitazione, promossa da Coapi e Riscatto agricolo Lombardia, ha coinvolto anche i produttori di Reggio Emilia. L'obiettivo è manifestare il proprio dissenso contro l’accordo tra Ue e Mercosur, ritenuto dannoso per il settore agricolo italiano a causa delle differenze normative e del rischio di aumento della speculazione.

Reggio Emilia, 10 gennaio 2026 – Una protesta esemplare, con il latte versato davanti al Pirellone. Anche gli agricoltori reggiani hanno aderito alla mobilitazione indetta da Coapi e Riscatto agricolo Lombardia, ieri mattina, a Milano, contro la firma dell' accordo Ue Mercosur, che "aprirebbe le porte a un mercato sudamericano con norme differenti, favorendo la speculazione". I trattori hanno bloccato il traffico arrivando in piazza Duca d'Aosta, dove sono state scaricate balle di fieno ed è stato riversato anche del latte sotto al Pirellone. Gli agricoltori spruzzano latte davanti al Pirellone: "E' quello che accade alle aziende" Il latte versato: protesta rispetto al prezzo attuale.

