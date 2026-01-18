La Nuova Sondrio comincia la sua risalita
La Nuova Sondrio ottiene una vittoria importante sul campo della Varesina, con un risultato di 2-0. Con questo successo, la squadra si discosta dall’ultimo posto in classifica del girone B di serie D, segnando un passo avanti nella sua risalita stagionale.
La Nuova Sondrio espugna per 2-0 il campo della Varesina e lascia per la prima volta in stagione l'ultimo posto in classifica del girone B del campionato di serie D.Il primo tempoNel primo tempo, i biancazzurri valtellinesi manovrano a lungo il pallone ma difettano nell'ultimo passaggio e dunque. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: Nuova Sondrio: comincia l'era Brognoli
Leggi anche: Il Mantova perde con la Reggiana e interrompe la sua risalita: virgiliani di nuovo nei guai
Serie D - 3a giornata di ritorno Varesina - Nuova Sondrio Domenica 18 gennaio - h14:30 Venegono Superiore - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.