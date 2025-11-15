Nuova Sondrio | comincia l' era Brognoli
Dopo una settimana davvero movimentata, con l'esonero di Marco Amelia, l'annuncio di Stefano Brognoli come nuovo tecnico e numerose operazioni di mercato sia in entrata sia in uscita, per la Nuova Sondrio domani torna a parlare il campo.Trasferta osticaProprio domani alle 14,30, infatti, nel. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nuova Sondrio Calcio: benvenuti Marco Schiavino e Dylan De Pasquale #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com Vai su Facebook
Nuova Sondrio-Milan Futuro (1-0): sconfitta contro l'ultima in classifica - Il copione della partita è chiaro fin dal fischio d'inizio: padroni di casa tutti dietro e rossoneri con ... Segnala milannews.it