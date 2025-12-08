Mantova, 8 dicembre 2025 – Il Mantova perde il sempre sentito derby con la Reggiana e torna in zona pericolo. La risalita della squadra di Possanzini si ferma davanti alla buona prova dei granata (che ritrovano il gol dopo un mese di digiuno) e ad una prestazione piuttosto opaca dei padroni di casa, ai quali non manca la volontà, ma che non riescono a concretizzare le trame di gioco costruite. La gara del “Martelli”, che avrebbe dovuto mettere definitivamente alle spalle dei virgiliani il periodo più difficile, si trasforma così in una riprova che la strada verso la salvezza è ancora lunga ed impegnativa per i biancorossi che, a questo punto, sono obbligati a superare in modo positivo la trasferta di sabato 13 in casa di un Cesena ben deciso a guardare in alto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Mantova perde con la Reggiana e interrompe la sua risalita: virgiliani di nuovo nei guai