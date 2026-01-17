La ministra Alessandra Locatelli in visita a Faenza tappa alla sede Anffas e a ‘Le Botteghe’

Sabato 17 gennaio, a Faenza, la ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli ha visitato la sede di Anffas e il centro ‘Le Botteghe’. Accompagnata da esponenti locali e nazionali, l’iniziativa ha avuto lo scopo di approfondire le tematiche legate all’inclusione e al supporto alle persone con disabilità nella comunità faentina. La visita si inserisce in un percorso di dialogo e confronto con le realtà territoriali.

La ministra Locatelli: "Torno a Faenza con piacere e grande interesse a salutare i ragazzi dell'associazione 'La Loggetta' con cui mi sono complimentata per l'impegno con cui svolgono la loro attività" Tappa a Faenza sabato mattina, 17 gennaio, per la ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli che, accompagnata dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, da Bruno Fantinelli, segretario comunale di Faenza di Forza Italia, e da Roberta Conti, capogruppo e segretario sezione Lega Faenza, ha visitato la sede Anffas di via Cavour e, successivamente, a 'Le Botteghe' il negozio gestito da ragazzi disabili dell'associazione 'La Loggetta' di via Pistocchi.

