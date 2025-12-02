Disabilità da Palermo il messaggio di Anffas | Non vogliamo concessioni ma diritti

“Il messaggio lanciato dalla nostra iniziativa è stato ancora una volta forte e chiaro: i diritti non sono concessioni e il decreto legislativo 622024 è un'importante opportunità che la Sicilia non può e non deve perdere”. A sottolinearlo è Antonio Costanza, presidente di Anffas Sicilia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

