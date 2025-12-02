Disabilità da Palermo il messaggio di Anffas | Non vogliamo concessioni ma diritti

“Il messaggio lanciato dalla nostra iniziativa è stato ancora una volta forte e chiaro: i diritti non sono concessioni e il decreto legislativo 622024 è un'importante opportunità che la Sicilia non può e non deve perdere”. A sottolinearlo è Antonio Costanza, presidente di Anffas Sicilia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Domani, mercoledì 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, Asp di Palermo e CIP Sicilia promuovono un ricco programma di attività sportive, momenti istituzionali e iniziative aperte alla città LEGGI QUI htt - facebook.com Vai su Facebook

Disabilità, da Palermo il messaggio di Anffas: “Non vogliamo concessioni ma diritti” - “Il messaggio lanciato dalla nostra iniziativa è stato ancora una volta forte e chiaro: i diritti non sono concessioni e il decreto legislativo 62/2024 è un’importante opportunità che la Sicilia non p ... Riporta mondopalermo.it