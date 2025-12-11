Cortona adeguamento delle tariffe della mensa scolastica e dei nidi comunali

Il Comune di Cortona ha approvato un aggiornamento delle tariffe per i servizi pubblici, includendo la refezione scolastica e le rette dei nidi d’infanzia. Questa misura mira a garantire la sostenibilità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini, adeguandosi alle esigenze attuali e alle normative vigenti.

Arezzo, 10 dicembre 2025 – Il Comune di Cortona ha deliberato l’adeguamento delle tariffe d i sue servizi pubblici, si tratta del costo della refezione scolastica e della retta dei nidi d’infanzia. L’ultimo adeguamento tariffario della mensa risale al 2011, quando passò da 3,5 a 4,5 euro a pasto. Con la recente delibera l’importo dal primo settembre 2026 si attesterà a 5 euro. Per l’annualità 20252026 non ci saranno variazioni «Gli adeguamenti si rendono necessari per far fronte all’aumento del costo delle materie prime e dei costi di gestione - spiega l’assessore all’Istruzione, Silvia Spensierati - si tratta di un importo pienamente in linea, se non ancora più conveniente, rispetto a quello praticato da altre amministrazioni comunali della provincia e dei territori limitrofi senesi». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, adeguamento delle tariffe della mensa scolastica e dei nidi comunali

