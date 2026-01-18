La media di Gradara è realtà Lavori finiti in anticipo L’innovazione corre su due piani

Oggi a Gradara si inaugura la nuova scuola media, realizzata con fondi PNRR e finanziamenti europei. L'edificio, progettato secondo elevati standard di efficienza energetica, sostenibilità e sicurezza antisismica, rappresenta un esempio di innovazione e attenzione alle esigenze della comunità. La struttura, completata in anticipo sui tempi previsti, accoglierà gli studenti nei prossimi mesi, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio.

Porte aperte oggi alla nuova scuola media di Gradara. L’edificio costruito grazie ai finanziamenti Europei nell’ambito dei fondi Pnrr, nel rispetto di elevati standard di efficienza energetica, sostenibilità ambientale, accessibilità e sicurezza antisismica è stato inaugurato ieri alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni, dei cittadini e soprattutto dei bambini che frequenteranno la scuola nei prossimi mesi. Durante il taglio del nastro sono intervenuti il sindaco di Gradara Filippo Gasperi, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Thomas Lenti, l’assessora alla Scuola Angela Bulzinetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La media di Gradara è realtà. Lavori finiti in anticipo. L’innovazione corre su due piani Leggi anche: Innovazione nelle imprese: Forlì-Cesena cresce, ma 4 realtà su 10 restano indietro Leggi anche: Bullismo su due studenti con disabilità, i compagni di scuola in chat: “Guarda come corre la mongoloide” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La musica migliore di sempre arriva a Gradara! sabato 31 gennaio Hostaria del Castello – Gradara Una serata tutta da vivere tra gusto e grandi emozioni Cena + musica live Concerto Revolution DJ set Radio Sabbia con Claudio Coveri & An - facebook.com facebook Video della Pro Loco di Gradara della nevicata a Gradara (PU). x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.