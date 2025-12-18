Bullismo su due studenti con disabilità i compagni di scuola in chat | Guarda come corre la mongoloide

Due studenti con disabilità di Tivoli sono stati vittime di un grave episodio di bullismo, tra insulti in chat e immagini umilianti esposte in classe. Un comportamento inaccettabile che rivela la difficile realtà di discriminazione e pregiudizio ancora troppo diffusa tra i giovani. È fondamentale sensibilizzare e promuovere un ambiente scolastico più inclusivo e rispettoso per tutti.

