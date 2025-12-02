Innovazione nelle imprese | Forlì-Cesena cresce ma 4 realtà su 10 restano indietro

“La provincia di Forlì-Cesena presenta un sistema imprenditoriale solido, prevalentemente orientato ai settori manifatturieri e industriali, con strategie di innovazione mirate al consolidamento e all'ottimizzazione dei processi”. È quanto emerge dai dati dell’osservatorio Innovazione 2024. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

? MESSINA | Nonostante i progressi e l’emergere di innovazione e nuove imprese, il Sud continua a fare i conti con infrastrutture insufficienti e la fuga di giovani qualificati. IL SERVIZIO - facebook.com Vai su Facebook

Intesa Sanpaolo supporta le imprese familiari italiane nel processo di innovazione digitale grazie ad un percorso formativo manageriale dedicato alle nuove generazioni di imprenditori #IntesaSanpaolo #digitaltransformation group.intesasanpaolo.com/it/ne Vai su X

Impresa GenZ, si punta su giovani e innovazione - E lo fa per incentivare e accelerare l’imprenditorialità giovanile e l’innovazione nelle aree interne di collina e di montagna ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Confesercenti premia le imprese. Vince Mithos per l’innovazione - Quattro aziende premiate da Confesercenti nelle città di Cesena e Ravenna per valorizzare l’imprenditoria. Riporta ilrestodelcarlino.it