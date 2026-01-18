la juve frena a cagliari mazzitelli stende i bianconeri

La Juventus interrompe la serie di risultati positivi, perdendo in trasferta contro il Cagliari per 1-0 grazie a un gol di Mazzitelli. La sconfitta rappresenta la quarta stagionale per i bianconeri, che devono ora affrontare il prossimo impegno con maggiore attenzione. La partita evidenzia le difficoltà della squadra di Spalletti nel mantenere il ritmo e l’efficacia in questa fase della stagione.

I sardi si impongono per 1-0 e infliggono alla squadra di Spalletti la quarta sconfitta stagionale CAGLIARI - La Juventus cade in casa del Cagliari, decisiva la rete di Mazzitelli per l'1-0 finale. Quarta sconfitta in stagione per i bianconeri che rimangono in quinta posizione, a quota 39. Nel prossimo turno ci sarà il big match contro il Napoli. Spallata salvezza da parte dei rossoblù che salgono a quota 22, il prossimo impegno sarà contro la Fiorentina. Spalletti ha schierato Locatelli nonostante la diffida, con Miretti sulla trequarti a supporto di David. Pisacane ha optato per il 3-5-2, con Kilicsoy e Sebastiano Esposito a comporre la coppia d'attacco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

