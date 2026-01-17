Il Cagliari stende la Juventus | Mazzitelli decide bianconeri ko alla Unipol Domus

Il Cagliari ha ottenuto una vittoria importante contro la Juventus alla Unipol Domus, grazie a un gol di Mazzitelli. La squadra sarda si è imposta per 1-0, conquistando tre punti fondamentali nella lotta per la salvezza. La Juventus, invece, non è riuscita a trovare il gol e vede rallentare il suo cammino in classifica. Un risultato che può influenzare gli sviluppi della stagione di entrambe le squadre.

Alla Unipol Domus il Cagliari batte 1-0 la Juventus e si prende tre punti pesantissimi nella corsa salvezza, fermando l'assalto dei bianconeri che volevano accelerare in alta classifica. Decide una punizione manovrata nel cuore del secondo tempo: Mazzitelli sorprende la difesa ospite con un destro al volo che non lascia scampo a Perin. È l'episodio che indirizza una gara giocata per lunghi tratti su un solo spartito, ma risolta con cinismo dalla squadra di Pisacane. Una partita a senso unico, ma senza sfondare. Il copione è chiaro fin dall'avvio. La Juventus prende campo e pallone, imposta con percentuali di possesso schiaccianti e costringe i sardi a un blocco bassissimo.

Juventus beffata sotto la pioggia di Cagliari. Mazzitelli ridimensiona la Vecchia Signora - Clamoroso all'Unipol Domus, la Juventus lanciatissima di Luciano Spalletti trova in Sardegna un muro e viene punita nella ripresa. tuttomercatoweb.com

Cagliari-Juventus 1-0, impresa dei rossoblù: decide Mazzitelli - 0 all'Unipol Domus contro la Juventus e completa una grandissima impresa in chiave salvezza ... cagliaripad.it

