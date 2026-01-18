La Igor sfiora l' impresa | sconfitta 3-2 con Scandicci

La Igor Volley di Lorenzo Bernardi si è confrontata con le campionesse del mondo di Scandicci, concludendo la partita al tie-break. Dopo aver recuperato da uno svantaggio di 0-2, le biancorosse hanno lottato fino all’ultimo punto, ma hanno dovuto cedere alle avversarie. La sfida ha evidenziato l’impegno e la determinazione della squadra, che continua a cercare la vittoria in una stagione ricca di sfide e emozioni.

Un'altra maratona senza lieto fine per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, superata al tie-break dalle campionesse del mondo in carica di Scandicci dopo aver compiuto una grande rimonta da 2-0 a 2-2. Azzurre alla pari fino all'11-11 del quinto, prima dello spunto decisivo di Scandicci contro cui.

