Igor volley il big match con Scandicci in diretta su Dazn

Novaratoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pala Igor Gorgonzola domenica alle 16 ospiterà la sfida tra la Igor Volley di Lorenzo Bernardi e la Savino del Bene Scandicci della grande ex Caterina Bosetti (cinque stagioni in azzurro). Tante le ex da parte novarese: Britt Herbots, Giulia Carraro e Indy Baijens. Il match sarà trasmesso in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

