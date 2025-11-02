Igor volley il big match con Scandicci in diretta su Dazn
Il Pala Igor Gorgonzola domenica alle 16 ospiterà la sfida tra la Igor Volley di Lorenzo Bernardi e la Savino del Bene Scandicci della grande ex Caterina Bosetti (cinque stagioni in azzurro). Tante le ex da parte novarese: Britt Herbots, Giulia Carraro e Indy Baijens. Il match sarà trasmesso in.
Sconfitta per la Igor Volley, che al PalaIgor non riesce a superare la Savino Del Bene Scandicci. Due set di grandissimo livello delle azzurre, che capitolano nel terzo set dopo aver recuperato e portato la sfida ai vantaggi. Alla lunga, però, viene fuori la qualit
Igor Volley Novara ? 4:00pm Pala Igor - Novara
Igor volley, il big match con Scandicci in diretta su Dazn - Il Pala Igor Gorgonzola domenica alle 16 ospiterà la sfida tra la Igor Volley di Lorenzo Bernardi e la Savino del Bene Scandicci della grande ex Caterina Bosetti (cinque stagioni in azzurro).
Aria di big match a Novara: la Igor Volley ospita l'Imoco Conegliano - Le gaudenziane, reduci da 4 vittorie in altrettante partite di campionato, proveranno a replicare gli ottimi risultati ottenuti in casa contro le venete nella passata stagione ...
Lorenzo Bernardi dopo la sconfitta della Igor Volley: «Sono mancate un po' di risorse». Poi il saluto di Amber Igiede - Dopo una prima parte di gara di altissimo livello, con Bonifacio e compagne capaci di andare vicinissime alla vittoria ...