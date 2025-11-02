Igor volley il big match con Scandicci in diretta su Dazn
Il Pala Igor Gorgonzola domenica alle 16 ospiterà la sfida tra la Igor Volley di Lorenzo Bernardi e la Savino del Bene Scandicci della grande ex Caterina Bosetti (cinque stagioni in azzurro). Tante le ex da parte novarese: Britt Herbots, Giulia Carraro e Indy Baijens. Il match sarà trasmesso in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
PRIMA VITTORIA STAGIONALE! Le nostre Picchiarelle Hemaco Volley San Giacomo fanno esplodere di gioia la Prima Divisione Bianca con una vittoria da manuale! Sul campo ostico dell’Igor Volley, dopo un primo set da dimenticare, le ragazze tirano fu - facebook.com Vai su Facebook
Aria di big match a Novara: la Igor Volley ospita l’Imoco Conegliano - Le gaudenziane, reduci da 4 vittorie in altrettante partite di campionato, proveranno a replicare gli ottimi risultati ottenuti in casa contro le venete nella passata stagione ... lavocedinovara.com scrive
Successo per la Igor Volley nel derby contro Monviso: è 1-3 al Pala Bus Company - Le azzurre tornano alla vittoria e conquistano i tre punti contro le gialloblù ... Come scrive lavocedinovara.com
Big match Igor-Conegliano: palazzetto già sold out - out per la supersfida tra la Igor Volley di Lorenzo Bernardi e l'Imoco Conegliano. Secondo novaratoday.it