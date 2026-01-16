La grazia Dio e il senso di colpa | Sorrentino e il dualismo tra potere e responsabilità

“La grazia” è al cinema, preannunciato da un lungo battage pubblicitario. E anche stavolta, seppure il senso di idolatria che lo circonda lo danneggi, Paolo Sorrentino coglie nel segno. Con una intuizione che parte da una realtà ma anche e soprattutto con il parallelo continuo tra potere, responsabilità e senso di colpa. La storia. Mariano De Santis, giunto quasi alla fine del suo mandato di presidente della Repubblica, vedovo e cattolico (come Oscar Luigi Scalfaro e Sergio Mattarella) si trova dinanzi a due dilemmi. Scegliere a chi concedere la grazia, tra un uomo che ha ucciso la moglie malata di Alzheimer e una donna che ha ucciso il marito dopo continui maltrattamenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La grazia è una sorta di atteggiamento amoroso nei confronti del mondo e della vita. "La grazia" è soprattutto un film sull'amore, nel suo senso più ampio: per una figlia, per il diritto, su un modo di fare politica legato al dubbio, alla responsabilità. ~ Paolo Sorre x.com

Il Caffè di Elvira Morena Dopo aver visto il film "radicale", nel senso politico, mi sono chiesta cos'è La Grazia per Paolo Sorrentino. Uno stato di grazia che solo l'amore o il ricordo di un amore può dare Anche se...per amore si uccide, e allora occorre una graz - facebook.com facebook