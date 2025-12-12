Tomb Raider Catalyst annunciato il nuovo capitolo della serie | Lara Croft ritorna alle origini

Durante gli The Game Awards 2025 è stato ufficialmente annunciato Tomb Raider: Catalyst, il nuovo capitolo della celebre serie dedicata a Lara Croft. Questo titolo segna un ritorno alle origini dell’iconica protagonista, promettendo nuove avventure e approfondimenti sul suo passato. Un evento atteso dai fan che rinvigorisce la saga con innovazioni e un gameplay rinnovato.

Ai The Game Awards 2025 è stato annunciato ufficialmente Tomb Raider: Catalyst, il nuovo capitolo della storica saga dedicata a Lara Croft. Il trailer di presentazione, completamente in CGI, ha mostrato una sequenza intensa in cui la protagonista esplora un antico tempio, affronta una misteriosa antagonista e scampa per un soffio al crollo della struttura. Pochi secondi bastati per suggerire un cambio di rotta netto: dopo la trilogia reboot, più intima e psicologica, questa volta il team sembra voler riportare Lara alle sue radici più iconiche. Ricordiamo inoltre che è stato annunciato anche Tomb Raider: Legacy of Atlantis, remake del primo capitolo. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Tomb Raider Catalyst, annunciato il nuovo capitolo della serie: Lara Croft ritorna alle origini

