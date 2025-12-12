Tomb Raider Catalyst annunciato il nuovo capitolo della serie | Lara Croft ritorna alle origini

Game-experience.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli The Game Awards 2025 è stato ufficialmente annunciato Tomb Raider: Catalyst, il nuovo capitolo della celebre serie dedicata a Lara Croft. Questo titolo segna un ritorno alle origini dell’iconica protagonista, promettendo nuove avventure e approfondimenti sul suo passato. Un evento atteso dai fan che rinvigorisce la saga con innovazioni e un gameplay rinnovato.

Ai The Game Awards 2025 è stato annunciato ufficialmente Tomb Raider: Catalyst, il nuovo capitolo della storica saga dedicata a Lara Croft. Il trailer di presentazione, completamente in CGI, ha mostrato una sequenza intensa in cui la protagonista esplora un antico tempio, affronta una misteriosa antagonista e scampa per un soffio al crollo della struttura. Pochi secondi bastati per suggerire un cambio di rotta netto: dopo la trilogia reboot, più intima e psicologica, questa volta il team sembra voler riportare Lara alle sue radici più iconiche. Ricordiamo inoltre che è stato annunciato anche Tomb Raider: Legacy of Atlantis, remake del primo capitolo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

tomb raider catalyst annunciato il nuovo capitolo della serie lara croft ritorna alle origini

© Game-experience.it - Tomb Raider Catalyst, annunciato il nuovo capitolo della serie: Lara Croft ritorna alle origini

Mirror's Edge Catalyst Cover Art

Video Mirror's Edge Catalyst Cover Art

tomb raider catalyst annunciatoTomb Raider Catalyst annunciato: Lara Croft ritorna alle origini - In occasione dei The Game Awards 2025 è stato presentato Tomb Raider Catalyst, il nuovo gioco della celebre serie con protagonista Lara Croft. multiplayer.it scrive

tomb raider catalyst annunciatoTomb Raider: Legacy of Atlantis e Catalyst annunciati, Lara Croft torna con due giochi nel 2026 e 2027 - In occasione dei The Game Awards 2025, Amazon Game Studios e Crystal Dynamics hanno ufficialmente svelato due nuove avventure di Lara Croft in arrivo su PS5, Xbox Series X/S e PC. Come scrive it.ign.com