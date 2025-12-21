La Carrarese Giovani cerca conferma al vertice E la Fivizzanese vuole punti per l’area play off

Nella 14ª giornata di Prima categoria, penultima del girone di andata, si delineano sfide importanti per la classifica. La Carrarese Giovani, terza, cerca conferma al vertice, mentre la Fivizzanese punta a consolidare la propria posizione in zona play-off. L’incontro tra le due squadre rappresenta un’occasione per approfondire le gerarchie del torneo e mantenere alta l’attenzione sulla corsa ai risultati. La Carrarese Giovani cerca conferma al vertice.

Nella 14ª giornata di Prima categoria, penultima del girone di andata di richiamo, interessante è l’incontro della Carrarese Giovani, terza forza del torneo a tre lunghezze dalla capofila Porcari (26 punti) e una dall’Atletico Lucca, che trasloca sul "Faraci" a Vecchiano per affrontare il fanalino di coda Migliarino. La squadra di Incerti sul campo dei pisani dovrà dare un segnale forte per confermarsi sui piani nobili della classifica. "Ci aspetta un test veritiero sui nostri reali miglioramenti. La nostra forza sarà quella di rispettare in umiltà l’avversario, credere nelle nostre potenzialità e cercare di dare sul campo il meglio di noi stessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

