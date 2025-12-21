La Carrarese Giovani cerca conferma al vertice E la Fivizzanese vuole punti per l’area play off
Nella 14ª giornata di Prima categoria, penultima del girone di andata, si delineano sfide importanti per la classifica. La Carrarese Giovani, terza, cerca conferma al vertice, mentre la Fivizzanese punta a consolidare la propria posizione in zona play-off. L’incontro tra le due squadre rappresenta un’occasione per approfondire le gerarchie del torneo e mantenere alta l’attenzione sulla corsa ai risultati. La Carrarese Giovani cerca conferma al vertice.
Nella 14ª giornata di Prima categoria, penultima del girone di andata di richiamo, interessante è l’incontro della Carrarese Giovani, terza forza del torneo a tre lunghezze dalla capofila Porcari (26 punti) e una dall’Atletico Lucca, che trasloca sul "Faraci" a Vecchiano per affrontare il fanalino di coda Migliarino. La squadra di Incerti sul campo dei pisani dovrà dare un segnale forte per confermarsi sui piani nobili della classifica. "Ci aspetta un test veritiero sui nostri reali miglioramenti. La nostra forza sarà quella di rispettare in umiltà l’avversario, credere nelle nostre potenzialità e cercare di dare sul campo il meglio di noi stessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Mulazzo-Carrarese Giovani Match da tripla. Fivizzanese in emergenza sfida la Piazza
Leggi anche: Calcio In Prima Categoria giornata storta per Carrarese Giovani e Mulazzo. La Fivizzanese risale la classifica. Il Romagnano appare rivitalizzato
La Carrarese Giovani cerca conferma al vertice . E la Fivizzanese vuole punti per l’area play off; Capezzano-Carrarese Giovani accendono al corsa al titolo.
La Carrarese Giovani cerca conferma al vertice . E la Fivizzanese vuole punti per l’area play off - Match sulla carta facile per i terzi in classifica contro il fanalino di coda Migliarino. lanazione.it
Carrarese Giovani: ambizioni di gloria in Prima Categoria con Cucurnia - Ci sono sempre meno dubbi sulle rinnovate ambizioni di gloria della Carrarese Giovani che nella stagione 25/26 sarà protagonista nello scomodo ruolo di matricola sul palco della Prima Categoria. lanazione.it
Capezzano-Carrarese Giovani accendono al corsa al titolo - Matteucci“, dove dalle 14,30 di oggi si gioca il big match che oppone le due seconde forze del campionato di Prima Categoria Capezzan ... msn.com
Turni interni per Mulazzo e Fivizzanese. Carrarese Giovani a Migliarino, Romagnano nella tana della Capannori - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.