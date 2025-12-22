MIGLIARINO 0 CARRARESE GIOVANI 1 MIGLIARINO VECCHIANO: Cioni, Contini, Repetto, Benedettini, Pardi, Giuntoli, Armenante, Pitti (34’ st Umalini), Aufiero, Pellegrini, Ada Esono (22’ st Gattai). A disp. Marconi, Malfatti, Balestri, Bioli. All. Di Bianco. CARRARESE GIOVANI: Ceragioli, Bongiorni, Cucurnia A. (37’ st Agnesini), Agyei (22’ st Biasci), Sodini, Zuccarelli, Cucurnia G., Da Pozzo (29’ st Monaco), Iardella, Bruzzi (47’ st Costa), Dell’Amico (20’ st Canesi). A disp. Poli, Bonci, Guidi. All Incerti. Arbitro: Cancedda di Piombino. Marcatori: 24’ pt Dell’Amico. MIGLIARINO – La Carrarese Giovani rischia ma batte il Migliarino e agguanta il Porcari in testa al gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria: decisivo per i mARMIFERI IL gol di dell’amico. LA SQUADRA DI DUCHI BATTE IL PIEVE FOSCIANA ED è QUINTA. La Carrarese Giovani sbanca Migliarino e si riporta in vetta. La Fivizzanese resta in scia, pareggiano Mulazzo e Romagnano

