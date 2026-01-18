La Fiorentina sbanca Bologna 2-1 nel ricordo di Commisso

La Fiorentina ha conquistato una vittoria per 2-1 sul campo del Bologna, con reti di Mandragora e Piccoli. La squadra viola ha mostrato un atteggiamento dominante, mentre i padroni di casa si sono svegliati troppo tardi. Un risultato che assume un significato speciale nel ricordo del presidente Rocco Commisso, rafforzando la posizione della Fiorentina in classifica.

Mandragora e Piccoli regalano i 3 punti ai viola, gli emiliani si svegliano tardi BOLOGNA - La Fiorentina domina il Bologna e ricorda nel migliore dei modi il presidente Rocco Commisso. Sotto il diluvio del Dall'Ara, la Viola batte per 2-1 un brutto Bologna e trova la prima vittoria in trasferta del suo campionato. I gol portano le firme di Mandragora e Piccoli per gli ospiti e di Fabbian, ma solo nel finale, per i rossoblù. Nonostante il profondo dolore, la Fiorentina è voluta scendere ugualmente in campo per onorare Commisso, indossando il lutto al braccio e una maglia celebrativa nel riscaldamento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Nel match della 21ª giornata di Serie A, la Fiorentina ha conquistato una vittoria per 2-1 sul Bologna allo stadio ‘Dall’Ara’. La partita è stata dedicata alla memoria di Rocco Commisso, presidente del club viola, scomparso ieri all’età di 76 anni. Una vittoria che assume un valore particolare, simbolo dell’affetto e della riconoscenza della società nei confronti del suo storico presidente.

Segui la diretta della 21ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su Bologna-Fiorentina, terminata 1-2. In questa partita, i viola conquistano una vittoria importante nel ricordo di Rocco Commisso. La cronaca, i risultati e i dettagli delle sfide sono disponibili per offrire un quadro completo delle gare in corso nel campionato 20242025.

