bologna fiorentina 1 2 i viola vittoriosi nel ricordo di commisso

La Fiorentina vince 2-1 al ‘Dall’Ara’ contro il Bologna il match valido per la 21esima giornata di Serie A e può dedicare il successo a Rocco Commisso, il presidente del club viola scomparso ieri all’età di 76 anni. Partenza sprint dei toscani, che dopo un gol annullato a Ndour trovano ugualmente il vantaggio al 19? con la zampata di Mandragora su cross dalla sinistra di Gudmundsson. Subito dopo la rete il centrocampista è corso verso la panchina per raccogliere una maglia con il numero 5 e il nome ‘Rocco’ sulle spalle, dedica al presidente scomparso. Nel recupero del primo tempo Piccoli in scivolata sigla il raddoppio in maniera rocambolesca complice una deviazione fortuita di Freuler. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Morte di Commisso: Fiorentina col lutto giocherà regolarmente a Bologna. In campo tutte le squadre viola

La Fiorentina ha confermato che la squadra giocherà regolarmente la partita contro il Bologna, prevista per domani alle 15 allo stadio Dall’Ara. La decisione è stata comunicata dalla società, in segno di rispetto e continuità, dopo la recente scomparsa del presidente Rocco Commisso. In campo saranno tutte le squadre viola, mantenendo il programma stabilito nonostante il lutto.

