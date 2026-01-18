Diretta gol Serie A LIVE | Bologna Fiorentina 1-2 vittoria pesante dei viola nel ricordo di Rocco Commisso

Segui la diretta della 21ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su Bologna-Fiorentina, terminata 1-2. In questa partita, i viola conquistano una vittoria importante nel ricordo di Rocco Commisso. La cronaca, i risultati e i dettagli delle sfide sono disponibili per offrire un quadro completo delle gare in corso nel campionato 20242025.

Rocco Commisso, cosa succede adesso: dal rinvio di Bologna-Fiorentina al futuro del club viola

Dopo la tragica scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, si parla di possibili variazioni nel calendario delle prossime partite. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali sul rinvio di Bologna-Fiorentina, in programma nella 21ª giornata di Serie A. Resta da capire quali saranno le decisioni del club e delle autorità sportive, mentre si attende un quadro più chiaro sul futuro del club viola.

