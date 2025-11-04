Dal no del Milan ai gol in Serie A | la favola di Moreo l’attaccante partito dalla D
A 32 anni la prima doppietta in A con il Pisa, dopo una carriera cominciata tra i dilettanti della Caronnese: “Crederci sempre, anche quando ti dicono di no”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milan-Roma 1-0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala - 0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala ... Da sport.sky.it
