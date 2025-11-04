Dal no del Milan ai gol in Serie A | la favola di Moreo l’attaccante partito dalla D

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 32 anni la prima doppietta in A con il Pisa, dopo una carriera cominciata tra i dilettanti della Caronnese: “Crederci sempre, anche quando ti dicono di no”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dal no del milan ai gol in serie a la favola di moreo l8217attaccante partito dalla d

© Gazzetta.it - Dal no del Milan ai gol in Serie A: la favola di Moreo, l’attaccante partito dalla D

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dal no del Milan ai gol in Serie A: la favola di Moreo, l’attaccante partito dalla D - A 32 anni la prima doppietta in A con il Pisa, dopo una carriera cominciata tra i dilettanti della Caronnese: “Crederci sempre, anche quando ti dicono di no” ... msn.com scrive

no milan gol serieMilan-Roma 1-0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala - 0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala ... Da sport.sky.it

no milan gol serieMilan-Roma 1-0: video, gol e highlights - Prezioso successo per la squadra di Allegri che aggancia Roma e Inter a quota 21 punti a –1 dal Napoli capolista grazie al successo di San Siro contro i giallorossi per 1- Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: No Milan Gol Serie