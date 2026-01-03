L'arbitro Collu ha sbagliato l'annuncio sul rigore di David | perché la sua interpretazione è errata

L'arbitro Collu ha spiegato il rigore assegnato alla Juventus con una formulazione non prevista dal regolamento. Questa interpretazione errata ha sollevato dubbi e discussioni tra gli addetti ai lavori. Luca Marelli analizza il caso e chiarisce perché la decisione dell’arbitro risulta essere inaccurata, evidenziando le differenze tra l'interpretazione ufficiale e quella adottata durante l'evento.

L’arbitro di Juventus – Lecce, fischia il sardo Collu alla quarta volta con i giallorossi: manca ancora la vittoria - La partita sarà arbitrata dal Signor Giuseppe COLLU della Sezione A. corrieresalentino.it

Juventus-Lecce, perchè è stato dato rigore ai bianconeri: Marelli non condivide la scelta di Collu - L'arbitro Collu, dopo un consulto al VAR, concede rigore alla Juventus ma rimangono dubbi sul tocco di mano di Kaba Al minuto 66 di Juventus- msn.com

Il nuovo anno comincia con un nuovo arbitro ##juvelecce Disegnato il sig. Collu dalla Sardegna. Speriamo non sia troppo appiccicoso - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.