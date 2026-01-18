La doppia beffa del milanista Füllkrug derubato in hotel bottino da mezzo milione | la foto alla moglie e la trasferta a cui non doveva esserci

Niclas Füllkrug, attaccante del Milan in prestito dal West Ham, è stato vittima di una rapina in hotel, con un furto di gioielli e orologi dal valore di circa mezzo milione di euro. La scena si è verificata nell’hotel Melià di via Masaccio, dove il calciatore aveva soggiornato durante una trasferta inattesa, portando alla luce una doppia beffa che ha coinvolto anche la sua famiglia.

Niclas Füllkrug, centravanti del Milan arrivato in prestito dal West Ham a dicembre, è rientrato venerdì sera nella sua camera dell' Hotel Melià in via Masaccio – lussuoso cinque stelle in zona Fiera – scoprendo che qualcuno aveva forzato la cassetta di sicurezza portando via quattro orologi e una decina di gioielli per un valore complessivo di circa mezzo milione di euro. Il trentaduenne tedesco aveva lasciato l'albergo mercoledì mattina alle 10.50 per raggiungere Milanello e prepararsi alla trasferta di Como, dopo aver spedito via WhatsApp alla moglie una foto con l'orologio appena prelevato e indossato.

