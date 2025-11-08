Veli islamici per bambine nei negozi | la denuncia che fa scattare l' allarme

Il fenomeno dell'islamizzazione in Europa è crescente e non è negabile. In tutti i Paesi si assiste a un aumento quasi esponenziale delle comunità musulmane, derivante da una parte dall' aumento dell'immigrazione e dall'altra da una maggiore propensione alla formazione di famiglie numerose. Il fenomeno è evidente soprattutto in Francia, in Belgio e nel Regno Unito, dove esistono interi quartieri, se non città, a maggioranza islamica. L'Italia è su questa strada ma non ha ancora raggiunto quei numeri, benché ci sia un aumento visibile. Questo modifica oggettivamente il tessuto sociale delle città e del Paese, cambia la percezione della società e modifica anche gli usi e le consuetudini, che rischiano di essere dimenticate nel momento in cui esiste una maggioranza che non le riconosce, imponendo le proprie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

