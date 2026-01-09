Il Fisco fa scattare un' ondata di controlli | quali sono i campanelli d' allarme

L'Agenzia delle Entrate intensifica i controlli fiscali per il 2026, adottando strumenti più accurati e mirati. È importante conoscere i segnali d'allarme che possono indicare controlli imminenti, al fine di gestire correttamente la propria posizione fiscale. Una corretta gestione delle pratiche e la conoscenza delle situazioni a rischio aiutano a mantenere la conformità con le norme vigenti, evitando spiacevoli sorprese.

Agenzia delle Entrate pronta a far scattare controlli fiscali sempre più approfonditi per l'anno 2026. Servendosi di vasti database, il Fisco non agirà più facendo verifiche ampie, ma si concentrerà su degli obiettivi mirati. Ciò è possibile grazie a Sogei, che agisce come braccio operativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sogei è l'azienda pubblica italiana che opera come partner tecnologico per il Mef, e mette a disposizione una rete di ben 200 banche dati in cui esaminare e individuare i profili considerati ad alto rischio di evasione. Questa nuova strategia, dunque, consente di intervenire in casi più mirati.

In arrivo nuovi controlli fiscali mirati, ecco cosa fa scattare la segnalazione - Nel 2026 i controlli fiscali dell'Agenzia delle Entrate saranno mirati ai profili con più alto rischio di evasione.

Cassa in rosso: quando il Fisco presume ricavi non dichiarati Un saldo cassa negativo non è "solo" un'anomalia: può far scattare una presunzione di ricavi in nero La Cassazione chiarisce perché e cosa serve al contribuente per

