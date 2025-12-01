Crisi Fiorentina Polverosi analizza la sconfitta viola in casa dell’Atalanta | Atteggiamento non da squadra è mancata la reazione nel secondo tempo

Crisi Fiorentina, Polverosi analizza la sconfitta viola in casa dell'Atalanta sul Corriere dello Sport: squadra assente nell'atteggiamento e nella reazione Il disastro della Fiorentina non ha fine. A Bergamo arriva la seconda sconfitta consecutiva, la prima in campionato per Vanoli, che conferma l'ultimo posto in classifica con la peggior difesa e soli sei punti in .

