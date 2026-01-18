Rossella Brescia porta ad Arezzo uno stage di danza moderna dedicato alle ballerine, offrendo un’occasione di crescita e ispirazione. L’evento si rivolge a tutte le appassionate che desiderano migliorare le proprie capacità tecniche e approfondire la propria passione per la danza, in un contesto di formazione professionale e confronto. Un momento importante per il panorama dance locale, promosso da un’artista di riconosciuto talento.

Arezzo, 18 gennaio 2026 – “Uno stage di danza moderna di crescita ed ispirazione per tutte le ballerine”. Così il Maestro Roberto Scortecci, visibilmente emozionata, al termine delle lezioni che Rossella Brescia ha tenuto una La Maison della Danza di Arezzo domenica 18 gennaio 2026. I camerini de La Maison della Danza hanno risuonato dell’allegria contagiosa di tantissime ballerine provenienti da tutta la Provincia di Arezzo e non solo: sono arrivate di buon mattino anche a Pisa, Livorno e Prato. Una fila entusiasta di giovani talenti della danza che hanno atteso il proprio turno per ritirare il braccialettopass che dava il diritto a partecipare all’attesissimo stage modern con Rossella Brescia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «La danza è sognare»: Rossella Brescia conquista le ballerine aretine

Leggi anche: L’eleganza della danza di Anbeta conquista le giovani ballerine aretine

La prima volta ad Arezzo di Mattia Tuzzolino conquista 101 giovani ballerine aretine

Arezzo ha ospitato per la prima volta Mattia Tuzzolino, che ha coinvolto 101 giovani ballerine in uno stage dedicato all'hip hop. L'evento ha rappresentato un'importante occasione di crescita e scoperta, sottolineando come questa danza sia una sfida continua ai limiti e un modo per esplorare nuove possibilità di movimento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

` ci fa sognare con il mondo della danza, una disciplina che se insegnata con tanta passione, come quella di Simona, può coinvolgere davvero tutti! In viaggio verso le olimpiadi #MilanoCortina2026 perché lo sport è per tutti!! Con il - facebook.com facebook