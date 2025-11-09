L’eleganza della danza di Anbeta conquista le giovani ballerine aretine

Arezzo, 9 novembre 2025 – “Durante lo stage tenuto da Anbeta ogni ballerinoa ha avuto un ruolo da protagonista, contribuendo con il proprio talento a rendere la lezione assolutamente unica” esordisce entusiasta il M° Roberto Scortecci direttore artistico de La Maison della Danza. 75 giovani ballerine aretine hanno lavorato intensamente durante una mattinata ricca di emozioni e danza. Anbeta ha catturato l’attenzione delle allieve con la sua eleganza e straordinaria bellezza. La sua luminosa solarità, il sorriso intimo e garbato, la dolcezza e la delicata gentilezza hanno creato un clima magico e un feeling immediato con tutte le ballerine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

