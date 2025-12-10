La prima volta ad Arezzo di Mattia Tuzzolino conquista 101 giovani ballerine aretine

Arezzo ha ospitato per la prima volta Mattia Tuzzolino, che ha coinvolto 101 giovani ballerine in uno stage dedicato all'hip hop. L'evento ha rappresentato un'importante occasione di crescita e scoperta, sottolineando come questa danza sia una sfida continua ai limiti e un modo per esplorare nuove possibilità di movimento.

“L'hip hop è una sfida costante, un invito a superare i limiti e a scoprire nuove possibilità di movimento: coordinazione, agilità e controllo del corpo” così Roberto Scortecci direttore artistico de La Maison della Danza a conclusione dello stage tenuto nella nostra città da Mattia Tuzzolino. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Mattia Tuzzolino: una superstar dell’hip hop ospite de La Maison della Danza - Arezzo, 17 novembre 2025 –Classe ’91, Mattia Tuzzolino è ballerino, coreografo e insegnante di hip hop. Scrive lanazione.it

