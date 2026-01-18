La città piange una delle colonne del Gioco del ponte | addio a Edo Lupi

Da pisatoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Pisa piange la perdita di Edo Lupi, figura di rilievo nel mondo delle tradizioni storiche locali e del Gioco del Ponte. La sua scomparsa rappresenta un momento di cordoglio per la comunità e per chi ha condiviso con lui passione e impegno. La città si stringe attorno alla famiglia di Edo Lupi, ricordandone il contributo e il ruolo importante che ha avuto nel mantenere vive le radici della tradizione pisana.

La città e tutto il mondo delle tradizioni storiche pisane si stringe attorno alla famiglia di una delle figure più importanti e conosciute: Edo Lupi. Il grande capitano della Magistratura di San Marco è scomparso nella giornata di sabato 17 gennaio, suscitando una grande ondata di affetto. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Addio Rosy Viola, Napoli piange una delle voci più amate del panorama neomelodico

Leggi anche: Rosy Viola, addio alla regina del neomelodico: Napoli piange una voce simbolo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.