La città piange una delle colonne del Gioco del ponte | addio a Edo Lupi

La città di Pisa piange la perdita di Edo Lupi, figura di rilievo nel mondo delle tradizioni storiche locali e del Gioco del Ponte. La sua scomparsa rappresenta un momento di cordoglio per la comunità e per chi ha condiviso con lui passione e impegno. La città si stringe attorno alla famiglia di Edo Lupi, ricordandone il contributo e il ruolo importante che ha avuto nel mantenere vive le radici della tradizione pisana.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.