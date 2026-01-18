La città piange una delle colonne del Gioco del ponte | addio a Edo Lupi
La città di Pisa piange la perdita di Edo Lupi, figura di rilievo nel mondo delle tradizioni storiche locali e del Gioco del Ponte. La sua scomparsa rappresenta un momento di cordoglio per la comunità e per chi ha condiviso con lui passione e impegno. La città si stringe attorno alla famiglia di Edo Lupi, ricordandone il contributo e il ruolo importante che ha avuto nel mantenere vive le radici della tradizione pisana.
La città e tutto il mondo delle tradizioni storiche pisane si stringe attorno alla famiglia di una delle figure più importanti e conosciute: Edo Lupi. Il grande capitano della Magistratura di San Marco è scomparso nella giornata di sabato 17 gennaio, suscitando una grande ondata di affetto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
