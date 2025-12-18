Rosy Viola addio alla regina del neomelodico | Napoli piange una voce simbolo

Napoli piange oggi la perdita di Rosy Viola, simbolo della musica neomelodica e voce amata dalla città. La sua scomparsa a soli 59 anni ha lasciato un vuoto nel cuore di fan e artisti, segnando un momento di grande dolore per il panorama musicale napoletano. La sua musica e il suo talento rimarranno per sempre impressi nella memoria collettiva, testimoni di un'epoca e di un'anima autentica.

È morta a 59 anni la cantante Rosy Viola, simbolo della musica neomelodica napoletana. Come un fulmine a ciel sereno, Napoli si è svegliata con una notizia che ha scosso il mondo della musica popolare: è morta Rosy Viola, una delle voci più riconoscibili e amate del panorama neomelodico. La cantante, all'anagrafe Anna Esposito, aveva 59 anni ed era ricoverata da alcuni giorni all'ospedale Monaldi di Napoli. Nelle ultime ore le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente, fino al decesso. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social, dove fan, colleghi e amici hanno espresso dolore e incredulità per una scomparsa arrivata proprio mentre l'artista sembrava pronta a tornare con nuova musica.

Funerale di Rosy Viola, fissata la data e la chiesa per l’addio alla cantante - Si terranno venerdì 19 dicembre alle ore 16:30 i funerali di Anna Esposito, conosciuta dal pubblico con il nome d’arte Rosy Viola, cantante neomelodica scomparsa nei giorni scorsi. internapoli.it

Rosy Viola, addio alla cantante neomelodica: i messaggi di cordoglio dei colleghi e il video dell'ultima esibizione - Nel corso dei decenni, è poi diventata un’ icona della musica partenopea e anche della città grazie all’ ... tg.la7.it

#Napoli - Addio a Rosy Viola, lutto nella musica neomelodica #Cronaca #RosyViola #MusicaNeomelodica #Lutto #Spettacolo #IdaRendano #NanoTV facebook

Napoli, morta la cantante neomelodica Rosy Viola x.com

