Un giovane condannato a 20 anni per l’omicidio di Michelle Causo ha tentato il suicidio in carcere a Torino. Privo di sensi, è stato salvato da un agente penitenziario che ha prontamente intervenuto. L’episodio evidenzia le difficoltà e le criticità all’interno del sistema penitenziario italiano, suscitando attenzione sulla tutela del benessere dei detenuti.

Il giovane cingalese in carcere per il delitto di Michelle Causo ha tentato il suicidio. Il giovane ha provato a togliersi la vita alle Vallette a Torino dove è detenuto ma è stato salvato dagli agenti della polizia penitenziaria. Il killer di Michelle Causo ha ricevuto una condanna di 20 anni per l’omicidio della 17enne romana, uccisa a coltellate nel 2023 nel quartiere Primavalle. Il ragazzo, fermato dopo pochi giorni, venne condannato per omicidio, violenza sessuale e vilipendio di cadavere. Il cadavere della ragazza era stato trovato nascosto in alcuni sacchi della spazzatura, in un carrello della spesa vicino a dei cassonetti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Killer di Michelle Causo tenta il suicidio in carcere a Torino, agenti penitenziari salvano il 20enne

Il killer di Michelle Causo tenta il suicidio in carcere a Torino, ma viene salvato da un giovane agente

Il 20enne cingalese accusato dell’omicidio di Michelle Causo, avvenuto a Roma nel giugno 2023, ha tentato di togliersi la vita nel carcere di Torino. L’episodio si è verificato sabato 17 gennaio 2026, quando un giovane agente è intervenuto salvando il detenuto. La vicenda evidenzia le tensioni e le difficoltà nelle carceri italiane, sollevando questioni sulla gestione dei detenuti e sulla loro tutela.

Il killer di Michelle Causo ha tentato il suicidio in carcere a Torino, salvato da un agente

Il giovane cingalese accusato del femminicidio di Michelle Causo ha tentato il suicidio in carcere a Torino ed è stato salvato da un agente. Michelle, 17 anni, è stata uccisa a coltellate il 28 giugno 2023 nel quartiere Primavalle di Roma, e il suo caso ha suscitato grande attenzione. L’episodio evidenzia ancora una volta le tensioni legate alla gestione delle persone detenute e alla tutela della salute mentale in carcere.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Il killer di Michelle Causo ha tentato il suicidio in carcere a Torino, salvato da un agente ift.tt/qTVxudU x.com

Nel carcere di Torino il giovane condannato per l’omicidio di Michelle Causo ha tentato il suicidio. Salvato da un agente, riemerge una tragedia simbolo del femminicidio. - facebook.com facebook