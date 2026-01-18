Il killer di Michelle Causo ha tentato il suicidio in carcere a Torino salvato da un agente

Il giovane cingalese accusato del femminicidio di Michelle Causo ha tentato il suicidio in carcere a Torino ed è stato salvato da un agente. Michelle, 17 anni, è stata uccisa a coltellate il 28 giugno 2023 nel quartiere Primavalle di Roma, e il suo caso ha suscitato grande attenzione. L’episodio evidenzia ancora una volta le tensioni legate alla gestione delle persone detenute e alla tutela della salute mentale in carcere.

Ha tentato il suicidio in carcere il giovane cingalese autore del femminicidio di Michelle Causo la 17enne romana uccisa a coltellate il 28 giugno 2023 nel quartiere Primavalle, dove abitava, e il cui corpo venne abbandonato in un carrello della spesa. Come riporta TorinoToday, il 20enne ha. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

