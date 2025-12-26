Luzzara 20enne ferito nell' auto ribaltata

Luzzara (Reggio Emilia), 26 dicembre 2025 – Sono intervenuti in forze i soccorsi in seguito a un incidente accaduto nella prima serata di Santo Stefano sulla strada provinciale 2, all’altezza dell’ingresso del centro abitato a Villarotta di Luzzara. Per cause al vaglio della polizia locale della Bassa Reggiana si è verificato uno scontro tra un’autovettura Bmw 320 e una Fiat Panda, con quest’ultima che dopo l’urto si è ribaltata fuori strada, concludendo la sua corsa ribaltata nel fossato laterale. Una dinamica importante, che ha fatto mobilitare l’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo con l’autoinfermieristica di Guastalla, raggiunti anche dai vigili del fuoco della Bassa per estrarre il conducente dall’abitacolo della Panda, oltre al personale dell’elisoccorso arrivato da Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

