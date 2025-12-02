"Brucia la sconfitta perché siamo stati troppo leggeri in fase difensiva". Così Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, analizza la sconfitta (1-3) contro la Sangiustese. Dopo il brutto primo tempo conclusosi sotto di due reti, la squadra cremisi ha reagito e trovato la rete per accorciare le distanze e provare a rimontare ma è mancata la giusta voglia e il terzo gol degli ospiti ha chiuso i giochi. "Credo – aggiunge – che il risultato sia bugiardo per quanto visto. La squadra ha fatto la partita fin dal primo minuto, tenendo il pallone e provando a salire di intensità con il fraseggio. Purtroppo, subiamo troppo in questa fase, perché non si possono incassare tre gol a partita e questa leggerezza difensiva ha fatto sì di trovarci sotto con un passivo importante nonostante avessimo concesso poco o nulla agli avversari". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sconfitta interna. Passarini: "In fase difensiva Tolentino troppo leggero»