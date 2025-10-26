Juventus Giannichedda | Serve chiarezza in attacco

Un match cruciale Lazio e Juventus si affrontano il 26 ottobre 2025 all’Olimpico per l’8ª giornata di Serie A, in un big match che vale più dei tre punti, come sottolineato da Giuliano Giannichedda, doppio ex, in un’intervista a Il Messaggero. Entrambe le squadre vivono un momento complicato: la Juventus L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus giannichedda serve chiarezzaGiannichedda gioca Lazio-Juventus - Una gara che vale più dei tre punti in palio: allo stadio Olimpico, Lazio e Juventus si affronteranno in uno dei big match di questa ottava giornata di Serie A. Scrive msn.com

juventus giannichedda serve chiarezzaGiannichedda: “Vlahovic deve sentirsi responsabilizzato. Yildiz ha classe, non può fare tutto da solo” - Giuliano Giannichedda, doppio ex di Lazio e Juventus, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di RBN Cafè, per analizzare la sfida di domenica sera ... Scrive tuttojuve.com

Juventus, è tempo di decisioni: serve chiarezza nel reparto offensivo - Juventus, è tempo di decisioni: serve chiarezza nel reparto offensivo È arrivato il momento delle decisioni importanti per la Juventus, soprattutto per quanto riguarda il ... Da tuttojuve.com

