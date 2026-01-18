Juventus-Cagliari | sconfitta inattesa

Il match tra Juventus e Cagliari, disputato il 17 gennaio 2026, si è concluso con una vittoria inaspettata per i sardi, che hanno conquistato i tre punti grazie a un risultato di 1-0. La sconfitta interrompe una serie positiva di sei risultati utili consecutivi per i bianconeri, guidati da Luciano Spalletti. Un risultato che ha suscitato riflessioni sulla forma attuale della Juventus e sulle prossime sfide.

La Juventus incappa in una sconfitta dolorosa e inattesa sul campo del Cagliari per 1-0, datata 17 gennaio 2026, interrompendo una striscia di sei risultati utili consecutivi sotto la guida di Luciano Spalletti. Il gol decisivo arriva al 65? grazie a un capolavoro diMazzitelli, che con una girata al volo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Cagliari: sconfitta inattesa Juventus-Cagliari: sconfitta amara

Il match tra Juventus e Cagliari, disputato il 17 gennaio 2026, si è concluso con una sconfitta per i bianconeri, sconfitti 1-0 grazie a una rete di Mazzitelli al 65’ su calcio piazzato. La prestazione della Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti, ha suscitato giudizi contrastanti nelle principali testate sportive, evidenziando aspetti positivi e aree di miglioramento. Juventus-Cagliari: non solo una sconfitta episodica

Nella 21ª giornata di Serie A, il Cagliari ha battuto la Juventus 1-0 alla Unipol Domus, grazie a un gol di Matteo Mazzitelli. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per i sardi, che evidenzia alcune criticità della squadra bianconera. Analizzare le cause di questa sconfitta può offrire spunti utili per il proseguo della stagione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. LIVE - Juventus - Cagliari Sabandara a Cagliari #juventus Subito Mateta #Tuttosport - facebook.com facebook #CagliariJuventus #CagliariJuve #Juventus #Juve #Cagliari #SerieA VIDEO x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.