Juventus-Cagliari | non solo una sconfitta episodica

Nella 21ª giornata di Serie A, il Cagliari ha battuto la Juventus 1-0 alla Unipol Domus, grazie a un gol di Matteo Mazzitelli. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per i sardi, che evidenzia alcune criticità della squadra bianconera. Analizzare le cause di questa sconfitta può offrire spunti utili per il proseguo della stagione.

Il Cagliari batte la Juventus 1-0 nella 21ª giornata di Serie A (domenica 18 gennaio 2026 alla Unipol Domus), con un gol di Matteo Mazzitelli. Una rete che punisce una disattenzione difensiva bianconera e che interrompe la striscia positiva della Vecchia Signora, facendola scivolare al quarto posto in classifica

Juventus, a Cagliari la sconfitta è tutta di Comolli

Nella sfida tra Juventus e Cagliari, la sconfitta dei bianconeri è legata anche alle prestazioni di Comolli. La squadra può esibirsi in modo diverso, ma alcuni giocatori come David, Openda e Zhegrova non hanno soddisfatto le aspettative. Analizzare gli aspetti tecnici e le scelte tattiche rimane fondamentale per comprendere le ragioni di un risultato deludente per la Juventus.

Juventus, i dati della sconfitta col Cagliari: 80% possesso palla

La Juventus ha subito una sconfitta contro il Cagliari, nonostante l’ampio possesso palla, che si attesta all’80%. Un dato che evidenzia come il controllo del gioco non abbia sempre portato ai risultati sperati. Analizzando le statistiche della partita, emerge un quadro dettagliato delle dinamiche e delle criticità che hanno caratterizzato il confronto.

Juventus-Cagliari 2-1 | Yildiz è uscito dal letargo

