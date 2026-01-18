Jannik Sinner torna in campo all’Australian Open | ecco quando e dove vederlo

Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open, uno dei principali tornei del circuito Slam. Di seguito, il programma delle sue partite, la data di inizio e le modalità di visione. L'articolo include anche informazioni sugli avversari e sulla partecipazione di altri italiani come Flavio Cobolli. Un aggiornamento utile per seguire il percorso del tennista altoatesino in questa importante competizione.

La stagione del grande tennis riparte dall’Australian Open, primo Slam del 2026. Domenica notte italiana, il tabellone prenderà il via con una forte presenza azzurra. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini saranno i primi a scendere in campo, rispettivamente sulla John Cain Arena e sulla prestigiosa Rod Laver Arena. Flavio Cobolli (n.22 del mondo e n.20 del tabellone) affronterà Arthur Fery (n.185), qualificato britannico al suo esordio in uno Slam al di fuori di Wimbledon. Per Cobolli sarà la terza partecipazione consecutiva all’Australian Open, dove il miglior risultato resta il terzo turno nel 2024. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Australian Open, Sinner torna in campo. Quando gioca e dove vederlo

L'Australian Open, primo torneo del circuito Slam 2026, sta per cominciare. Domenica alle 1:00 ora italiana, il torneo si aprirà con le prime partite. Tra i protagonisti, Jannik Sinner torna in campo dopo le recenti competizioni. Per seguire le sue gare e tutto il torneo, sarà possibile consultare i canali ufficiali e le piattaforme di streaming autorizzate.

Australian Open, Sinner torna in campo. Quando gioca e dove vederlo

L'Australian Open, primo Slam del 2026, sta per iniziare. Domenica, alle 1:00 di notte italiana, torna in campo Jannik Sinner, uno dei principali talenti italiani del tennis. L'evento si svolge a Melbourne e sarà possibile seguirlo in diretta streaming o in televisione. Questa competizione rappresenta un'importante occasione per gli appassionati di tennis di seguire le performance dei migliori giocatori del circuito internazionale.

Jannik Sinner ai microfoni di Sky Sport: "In 12 mesi ho imparato bene come gestirmi al meglio, sia dentro che fuori dal campo. Penso che serva godersi tutti i momenti, sia belli che difficili. Io e il mio team stiamo facendo un buon lavoro"