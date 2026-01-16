australian open sinner torna in campo quando gioca e dove vederlo

L'Australian Open, primo Slam del 2026, sta per iniziare. Domenica, alle 1:00 di notte italiana, torna in campo Jannik Sinner, uno dei principali talenti italiani del tennis. L'evento si svolge a Melbourne e sarà possibile seguirlo in diretta streaming o in televisione. Questa competizione rappresenta un'importante occasione per gli appassionati di tennis di seguire le performance dei migliori giocatori del circuito internazionale.

AGI - La stagione del grande tennis sta per ripartire. Domenica, all'una di notte italiana, avrà inizio l' Australian Open, il primo Slam del 2026. E sarà una partenza a tinte azzurre. Nel programma ufficiale della prima giornata, infatti, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini giocheranno rispettivamente il primo match sulla John Cain Arena e sulla Rod Laver Arena, il campo più importante. Cobolli al debutto contro il qualificato Fery. Cobolli (n.22 al mondo e n.20 del tabellone) farà il suo esordio contro il qualificato britannico Arthur Fery (n.185). Tra i due sarà il primo confronto diretto in assoluto. 🔗 Leggi su Agi.it

