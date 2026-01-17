Australian Open Sinner torna in campo Quando gioca e dove vederlo
L'Australian Open, primo torneo del circuito Slam 2026, sta per cominciare. Domenica alle 1:00 ora italiana, il torneo si aprirà con le prime partite. Tra i protagonisti, Jannik Sinner torna in campo dopo le recenti competizioni. Per seguire le sue gare e tutto il torneo, sarà possibile consultare i canali ufficiali e le piattaforme di streaming autorizzate.
AGI - La stagione del grande tennis sta per ripartire. Domenica, all'una di notte italiana, avrà inizio l' Australian Open, il primo Slam del 2026. E sarà una partenza a tinte azzurre. Nel programma ufficiale della prima giornata, infatti, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini giocheranno rispettivamente il primo match sulla John Cain Arena e sulla Rod Laver Arena, il campo più importante. Cobolli al debutto contro il qualificato Fery. Cobolli (n.22 al mondo e n.20 del tabellone) farà il suo esordio contro il qualificato britannico Arthur Fery (n.185). Tra i due sarà il primo confronto diretto in assoluto. 🔗 Leggi su Agi.it
