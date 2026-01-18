Jacques-Louis David politico non solo dal fuoco giacobino al sogno borghese

La mostra Jacques-Louis David, presso il Louvre fino al 26 gennaio, offre un approfondimento sulla vita e l’opera di questo pittore, noto anche per il suo impegno politico. Attraverso le sue opere si può seguire l’evoluzione da un’espressione rivoluzionaria a un’immagine più borghese e raffinata. Un’occasione per comprendere come David abbia attraversato e rappresentato i diversi momenti della storia francese, lasciando un segno duraturo nel panorama artistico.

Dalla mostra Jacques-Louis David, aperta fino al 26 gennaio al Louvre, si esce con una ferma convinzione: nella storia della pittura francese – da Poussin a Matisse, passando per Courbet. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

