Jacques-Louis David politico non solo dal fuoco giacobino al sogno borghese
La mostra Jacques-Louis David, presso il Louvre fino al 26 gennaio, offre un approfondimento sulla vita e l’opera di questo pittore, noto anche per il suo impegno politico. Attraverso le sue opere si può seguire l’evoluzione da un’espressione rivoluzionaria a un’immagine più borghese e raffinata. Un’occasione per comprendere come David abbia attraversato e rappresentato i diversi momenti della storia francese, lasciando un segno duraturo nel panorama artistico.
Dalla mostra Jacques-Louis David, aperta fino al 26 gennaio al Louvre, si esce con una ferma convinzione: nella storia della pittura francese – da Poussin a Matisse, passando per Courbet. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Jacques-Louis David, il maestoso regista del nuovo catechismo laico; Riassunto su Jacques-Louis David: Vita e Opere.
Jacques-Louis David: l’arte che diventa progetto politico e morale - Allo stesso modo andar per musei, aiuta a scorgere tra le immagini della storia dell’arte, spunti di riflessione ... arte.it
Jacques-Louis David politico: a Parigi il pittore rivoluzionario. Com'è la mostra del Louvre - Louis David al Louvre rilegge il grande pittore come protagonista politico della modernità: tra arte e propaganda, il ritratto di un artista che trasformò la pittura in un’arma ... finestresullarte.info
David, Jacques-Louis - vita e opera “Belisario chiede l’elemosina” - Louis David was a pivotal French painter and political figure who ushered in the Neoclassical style during the Revolutionary era and Napoleonic period. skuola.net
Jacques-Louis David riveste un ruolo cruciale nella storia dell'arte non solo come pittore, ma come regista ideologico. Le sue tele si configurano quali strumenti per la costruzione del consenso, dapprima rivoluzionario e poi imperiale. La sua bottega ha format - facebook.com facebook
..bellezza senza fine cara Maria @DEOLINDAMA93701 Ricambio con Marte disarmato da Venere e dalle tre Grazie di Jacques-Louis David @Cristiano1895D @_die_Uta_ @DavLucia @dianadep1 @PaolaToogoodxme @Rebeka80721106 @rita_mereu @ x.com
